أخبار ليبيا24- خاص

استـلم مـدير مكتب التراخيص في الاتحاد الليبي لكرة القدم طلبات الأندية الـ4 التي ستمثل ليبيا في مسابقتي الأندية الأفريقية للموسم المقبل.

وستشرع اللجنة في دراسة هذه الطلبات والمستندات والوثائق والبيانات المطلوبة وتتبين مدي إيفائها بالشروط والمعايير المحددة ثم إحالتها إلى لجنة منح التراخيص للفحص والتدقيق من أجل إجازتها ومنح التراخيص للأندية المتقدمة.

وبعد انتهاء موعد تقديم الطلبات الذي وافق يوم السبت الماضي ستشرع اللجنة في عملية الفرز الأخيرة لكل الأوراق والشروط المطلوبة وذلك من أجل قبول أو رفض الطلبات والبدء في منح التراخيص وإحالتها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والإعلان رسميا عن أسماء الأندية التي تحصلت على هذه الرخصة الدولية.

وكان نادي الاتحاد أول من تقدم بطلب الحصول على الرخصة التي لم تُمنح حتى الآن لأي نادي من الأندية الـ 4 وهي النصر والأهلي ببنغازي والاتحاد والأهلي بطرابلس مع العلم بأنه لن يُسمح لأي نادي بالمشاركة الأفريقية دون الحصول على الترخيص من قبل لجنة منح التراخيص بالاتحاد الليبي لكرة القدم.