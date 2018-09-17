أخبار ليبيا24

تعدّدت جرائم داعش الوحشيّة بحقّ الجميع، وما زال إجرامه مستمرًّا حتّى اليوم وحدّته تتفاقم يومًا بعد يوم، وهذا التّنظيم الّذي يدّعي تقيّده بالدّين والقيم الدينيّة، لم يُبيّن سوى عن عدم إنسانيّة وعدم رحمة تُجاه فئاتٍ عدّة من النّاس في دول مختلفة.

لقد بنى داعش تاريخًا أسود مليئًا بالجرائم، والإعدامات، والأحقاد، ولم يكتفِ هذا التّنظيم المتطرّف بجذب الأفراد إليه من خلال إقناعهم بأنّ الحياة في قلب التّنظيم أفضل وأجمل بل راح يحرّضهم أيضًا ضدّ الأقليّات المختلفة عنهم من حيث اللّون، أو الانتماء أو الدّين.

ففي ليبيا، مثلًا، بعد أن استمال التّنظيم أعدادًا كبيرةً من اللّيبييّن للانضمام إلى صفوفه والمحاربة معه، لجأت بعض المجموعات الموالية له بارتكاب جرائم وحشيّة غير إنسانيّة ضدّ المصريين الأقباط في ليبيا.

لقد اختطفت العناصر هؤلاء الأقباط أمام أعين الجميع، وحبستهم في معاقل التّنظيم، لقد اختُطفَ الأقباط في مدينة سرت أمام عائلاتهم ولم يستطع فردٌ منهم التدخّل خوفًا من الموت المحتّم.

لقد خضع المختطفين للتّعذيب في معقل داعش، ثمّ قُتلوا من دون رحمةٍ، منهم من قُطعت رؤوسهم، ومنهم من ماتوا غرقًا في البحر، وغيرهم حرقًا.

والمفاجئ في كلّ ذلك أنّ التّنظيم يفتخر بجرائمه هذه ويعتبرها طريقًا إلى المجد والانتصار، إذ إنّه نشر على مواقع التّواصل الاجتماعيّ فيديو يُظهر فيه مجموعة من مقاتليه، وكل واحد منهم يمسك برأس قبطي ويذبحه.

ولكن أمام هذه الجرائم الوحشيّة غير الإنسانيّة، لم تقف الدّولة اللّيبيّة مكتوفة اليدين بل عملت جاهدةً للبحث عن مرتكبي هذه الجرائم لإدانتهم واستعادة الأمن في البلاد.

وبعد عمليّات طويلة وصعبة وخطرة، نجحت الأجهزة المختصة في انتشال جثامين الأقباط الذين قتلوا ذبحا في سرت على يد تنظيم داعش.

وأضاف مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنّ الجثامين وُجدت مكبّلة الأيادي ومقطوعة الرأس، وأنّه تمّ القبض على عنصرٍ من منفّذي هذه الجريمة القبيحة.

كما ساهمت التحقيقات في القبض على منفّذ ومصوّر واقعة ذبح الأقباط المصريين في سرت وسط ليبيا، وهكذا وقفت الدّولة اللّيبيّة مرّةً أخرى أمام وحشيّة تنظيم داعش المتطرّف وكشفت جرمه واعتقلت عنصرًا من عناصره.