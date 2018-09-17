أخبار ليبيا24- خاص

سلط تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الضوء على التصدير غير المشروع للمنتجات النفطية المكررة في ليبيا والذي اعتبره نشاط مزدهرة تجني الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية أرباح كبيرة منه.

وأفاد التقرير بإنشاء أكثر من480 محطة بنزين جديدة منذ 2011 معظمها موجود على الورق فقط وهو ما يمكن المهربين من الحصول على الوقود، إضافة إلى أن شركات التوزيع فقدت سيطرتها على العديد من محطاتها لاسيما في غرب البلاد وجنوبه بسبب نفوذ الجماعات المسلحة.

وأضاف، أن المسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط خلصوا إلى أن 90% من المحطات في المناطق النائية لا تحمل علامات تدل على هوية الشركة بل أن بعضها مغلق أمام العموم ولا يملك الموزعون أية سيطرة على الكميات المسلمة إلى نقاط البيع والمستلمة منها، بحسب ما ورد في التقرير.

آلية الاستيراد والتوزيع

وأوضح تقرير الخبراء، أن الصادرات غير المشروعة للمنتجات النفطية المكررة أصبحت ممكنة بسبب استمرار الشبكات التي تستغل الاستيراد المدعوم للوقود وتوزيعه في البلاد.

ويتولى قسم الإمداد بالمؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية شراء المنتجات النفطية المكررة، وتعقد لجنة برئاسة قسم الأمن الصناعي بالمؤسسة اجتماعات منتظمة لتحديد احتياجات الاستيراد، إلا أن القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن الكميات التي ينبغي استيرادها غير ملزمة وهي تعتمد على ما تخصصه حكومة الوفاق الوطني من أموال لميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، وقد أسفر ذلك عن توترات بين الجانبين، وفقا لما جاء في التقرير.

ولم تعكس الميزانية ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة للسوق الدولية وأثارت المؤسسة الوطنية المخاوف إزاء العواقب المحتملة لنقص الأموال.

وبمجرد استيراد المنتجات المكررة تتحمل شركة البريقة لتسويق النفط المسؤولية عن التخزين والتوزيع، والطلب هو المعيار الوحيد الذي تطبقه شركة البريقة في توريد الوقود إلى شركات التوزيع الأربعة وتقدم كل شركة من شركات التوزيع احتياجاتها من الوقود إلى شركة البريقة كل شهر ويتم تحميل شاحنات الصهاريج بعد الإدلاء بإيصال استلام ينبغي فيه تحديد عدد مواقع محطات الوقود التي سيتم تزويدها، وإن لم يكن هذا هو الأسلوب المتبع دائما.

ولم تتمكن شركة البريقة من تطبيق آليات تحكم أقوى على شركات التوزيع وأعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز بالشركة عدة مبادرات مثل تحديد محطات البنزين المشاركة في عمليات التهريب وإغلاقها، ولم يتم حتى الآن تنفيذ أي من هذه المبادرات.

ووفقا لمصادر فريق الخبراء السرية تستخدم نسبة 43 % من إجمالي الكميات المستوردة في إنتاج الطاقة وتسلم نسبة 5 % إلى المؤسسات العامة ونسبة 2 % للخطوط الجوية الليبية ويخصص 50% للاستهلاك الخاص.

الحد من التهريب

اتخذت عدة مؤسسات ليبية إجراءات لمكافحة الاتجار في الوقود، ومنذ أغسطس 2017 نجح جهاز حرس خفر السواحل الليبية في زيادة عملياته، حيثُ صادر حرس السواحل عدة سفن بالقرب من زوارة في أعقاب ادعاءات تفيد بتورطها بتهريب الوقود.

وأصدر النائب العام أوامر باعتقال أكثر من 150 شخصا متورطين في التهريب، بالإضافة إلى ذلك دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى إصلاح إعانات الوقود، وأعلن مصرف ليبيا المركزي أن ثمة إصلاحات سيتم إجراءاها ومنها زيادة أسعار الوقود.

وأدى عدد من العوامل إلى وقف مؤقت عن تهريب الوقود عن طريق البحر ومنها اعتقال أحد كبار المهربين في زوارة في أغسطس 2017، والاشتباكات العنيفة التي وقعت في صبراتة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من ذات العام، والاعتقالات التي جرت في إيطاليا في ذات الشهر للأفراد الذين كانوا ضمن الشبكة الإجرامية المسؤولة عن التهريب، وحملة مكافحة الجريمة التي أطلقها أسامة اجويلي في المنطقة الغربية خلال شهر يناير 2018، والضغوط التي مارسها المجلس العسكري في زوارة على مهربي الوقود.

التهريب برًا

إلا أن تلك العوامل ليس لها الأثر الكبير على عمليات الاتجار عن طريق البر، حيثُ يهرب الوقود الذي ينقل في غرب ليبيا إلى زوارة برا إلى تونس ويعبر المهربون الحدود بصورة غير قانونية على مسارين يقعان جنوب رأس أجدير وعلى مقربة من العسه وتزاول، شبكات أخرى للتهريب أنشطتها غير المشروعة في المنطقة الحدودية الواقعة بين الذهيبة ووازن.

وأكد تقرير الخبراء، أن في الجنوب معظم محطات الوقود إما مغلقة أو لا تبيع الوقود بالسعر الرسمي وعادة ما تحوي السوق السوداء على كميات وافرة، وتمثل منطقة سبها مصدرا لمعظم عمليات التهريب، وتسيطر مختلف جماعات التبو المسلحة على المنطقة الواقعة بين نقطة تفتيش تبعد 17 كم إلى الجنوب من سبها والحدود مع النيجر وهي تحتكر تهريب الوقود وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

وفي الشرق يحمل الوقود المهرب في شاحنات صهريجية في مصفاة السرير ويسلم إلى مناطق استخراج الذهب المحاذية للحدود مع تشاد وتسيطر جماعة التبو المسلحة على المصفاة وتسيطر على الطريق إلى الحدود العديد من جماعات التبو المسلحة التي تجني الأرباح من التهريب، بحسب التقرير.

تغيرات أساليب التهريب

واستؤنف التهريب عن طريق البحر في الربع الأول من العام 2018، ولكن طرأت تغيرات كبيرة في شبكات وأساليب التهريب والطرق المستخدمة، بحسب فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، وفقا للتقرير.

وبين التقرير أن منطقة زوارة وأبوكماش تمثل قاعدة الانطلاق الرئيسية للصادرات غير المشروعة من المنتجات النفطية المكررة عن طريق البحر، حيثُ يأتي زيت الغاز من مصفاة الزاوية على مسار مواز للطريق الساحلية ويتم تسليم الوقود عادة إلى مستودعات الوقود غير القانونية التي يوجد منها في المنطقة حوالي 40 مستودعا.

ويضيف التقرير “من هذه المنشآت ينقل الوقود على متن شاحنات صهريجية أصغر حجما إلى ميناء زوارة حيث يتم تحميله في سفن صهريجية صغيرة الحجم أو في قوارب صيد مزودة بخزانات معدلة ثم تقوم هذه الناقلات بدورها بإمداد سفن أكبر حجما تقوم بتهريب النفط من ليبيا ويتم تسخير حوالي 70 زورقا خصيصا لهذا النشاط”.

وأكد أنه خلال الأشهر الـ12 الماضية انقسمت شبكات التهريب العاملة في زوارة وأبوكماش إلى مجموعات أصغر حجما لتتمكن من التخفي فهمناك حوالي 20 شبكة تهريب نشطة تستخدم حوالي 500 شخصا.

وتلقى الفريق معلومات تفيد بأن المهربين في المنطقة قد سعوا إلى توسيع نطاق نفوذهم وهم على استعداد لدعم أنشطة حزب الليبو.

مصفاة الزاوية

وذكر تقرير فريق خبراء مجلس الأمن أن شبكة الزاوية للتهريب توجد في صميم أنشطة الاتجار غير المشروع في الوقود وتعمل العديد من الجماعات المسلحة في مجال تهريب الوقود وتسهم أنشطتها إلى حد كبير في تفاقم العنف وانعدام الأمن في غرب ليبيا وهي بذلك تهدد السلام والاستقرار في ليبيا والبلدان المجاورة وتؤدي أعمال هذه الجماعات إلى ارتفاع أسعار الوقود وحرمان السكان المحليين من إمكانية الحصول عليه.

وكُلفت كتيبة النصر التي يقودها محمد كشلاف بحماية مصفاة الزاوية في يوليو 2014 من قبل آمر حرس المنشآت النفطية الراحل العميد علي الأحرش، ومنذ ذلك الحين تدبر كتيبة النصر عمليات تهريب الوقود بالتعاون مع الجماعات المسلحة في الزاوية وصبراتة والعجيلات وورشفانة وتعاونت معظم هذه الجماعات مع عمليات فجر ليبيا في عامي 2014 و2015 وتشير المصادر إلى أن تهريب المنتجات المكررة من مصفاة الزاوية قد انخفض بدرجة كبيرة منذ أواخر العام 2017، وفقا لما جاء في التقرير.

ونفى محمد كشلاف هذه الإدعاءات كما نفى أية علاقة مع مهربي الوقود وأضاف قائلًا :”إن قواته المؤلفة من 1200 رجل إلى جانب 1500 آخرين يجري فحصهم مكلفة بتوفير الأمن الخارجي للمصفاة ومنع التسلل إليها، ويقتصر دور الكتيبة على تنظيم حركة دخول الشاحنات إلى المصفاة وخروجها منها”.

وأوضح كشلاف أن معظم الشاحنات الضالعة في التهريب تحمل تراخيص قانونية وفي هذه الحالة لا يملك فريقه صلاحية منعها من التحميل، وعزا المسؤولية عن التهريب إلى شركات التوزيع، وقدم بعض الوثائق الداعمة لأقواله.

وحصل الفريق على أدلة تدل على التواطؤ بين عناصر من حرس السواحل في الزاوية ومحمد كشلاف، وقدم الفريق أدلة عبر نشر صور آمر وحدة حرس السواحل في الزاوية عبدالرحمن الميلاد ومحمد كشلاف على متن السفينة “تيميترون”، وقد اعترضت الوحدة السفينة في المياه الليبية عند محاولتها تهريب الوقود من ليبيا في يونيو 2016.

وزود الميلاد فريق الخبراء بوثائق تفيد بأن المهمة قد تمت بأمر من رؤسائه، وفي مقابلة مع الفريق أكد محمد كشلاف أنه كان على متن السفينة مضيفا أن قواته كانت توفر الحماية لوحدة حرس السواحل التي قامت بالاعتراض بناء على طلب من الوحدة.

وخلال العام الماضي بيع لتر الوقود الواحد بسعر يتراوح بين 0.85 و1 دينار في السوق السوداء بالزاوية، وفي زوارة كان الوقود يشترى في السوق السوداء بسعر يتراوح بين 1.75 دينار ودينارين، كما يصل أحيانا إلى 4 دنانير وهو ما يعادل 26 ضعفا للسعر الأصلي وهو 0.15 للتر.

مرافقة ناقلات التهريب

وفي أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت في صبراتة في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر 2017 اضطرت شبكات الوقود العاملة بين مصفاة الزاوية والساحل زوارة وأبوكماش إلى تجنب الطريق الساحلي ومن ثم بدأ استخدام طريق تهريب جديدة من الزاوية عبر بئر الغنم وبئر عياد وشكشوك باتجاه جوش ومن هناك وفرت شبكات التهريب المتمركزة في نالوت مسارات لناقلات أما باتجاه ساحل البحر الأبيض المتوسط أو الجزء الجنوبي الغربي من البلاد.

ويمر هذا الطريق عبر منطقة خاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة التابعة لعماد الطرابلسي قوات العمليات الخاصة التي تجبي نحو 5000 دينار من كل ناقلة تمر عبر نقاط التفتيش الواقعة تحت مراقبتها، وتشارك جهات مسلحة محلية أخرى في مرافقة ناقلات التهريب وتعمل أسر ضالعة في أنشطة أخرى غير مشروعة في تهريب الوقود أيضا ولم يتمكن حتى الآن آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة اجويلي من وضع حد لهذه الأنشطة، بحسب فريق الخبراء.