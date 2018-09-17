أخبار ليبيا24

معركة خاضها المجاهدون الليبيون في 16 سبتمبر 1913 ضد الاستعمار الإيطالي لقت اهتماما إعلاميا عالميًا كبيرًا في ذلك الوقت التي سقط فيها قائد الحملة الإيطالية لاستعمار ليبيا الجنرال “ألفونسو توريللى”.

تصدرت معركة قبيلة العبيد (بوعرق تاكنس – زاوية القصور) الأخبار على مستوى العالم فهي المعركة الوحيدة في ليبيا التي أخذت هذه الأهمية على مستوى العالم , لسقوط قائد الحملة الإيطالية لاستعمار ليبيا الجنرال “ألفونسو توريللى” والذي كان يقود اللواء Comando della Brigata del Mergh، وهو أعلى رتبة إيطالية يقتل في فترة الاستعمار الإيطالي لليبيا.

وشهدت المعركة كذلك مقتل 33 ضابطا وجنديا إيطالياً، وأصيب بها 73 جندي وضابط إيطالي وهي من أكبر المعارك التي سقط فيها أكبر عدد من الإيطاليين لقد كانت انتكاسة كبيرة للجيش الايطالي

علي سبيل المثل في

أبرزتها الصحافة العالمية حيث تناولتها في نيوزيلندا بتاريخ 19 سبتمبر 1913 ومنها New Zealand Herald, Volume L, Issue 15410.

وفي استراليا أبرزتها الصحافة بتاريخ الجمعة 19 سبتمبر 1913 فكان لها عنوان بارز في الصحافة الأسترالية ومنها صحيفة The Advertiser.

وفي بريطانيا كانت المحطة الأبرز ومنها Royal United Services Institution. Journal المتخصصة في الشؤون العسكرية في العدد Volume 57, Issue 429, 1913.

أما في أمريكا كان لها أيضا الصدارة ومنها على سبيل المثال صحيفة THE LOWELL LEDGER التي تصدر في ميشيغان في عدد تاريخ 25 سبتمبر 1913

كذلك صحيفة نيويورك تايم New York Times بمقالة بعنوان Italian General Slain بتاريخ 18 سبتمبر 1913

أما الصحافة الإيطالية كانت هي محاور الغلاف في عدة صحف ومنها الصحيفة الأسبوعية “La Domenica del Corriere” في عددها بتاريخ 28 سبتمبر 1913.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني زار النصب التذكاري للمعركة في منطقة تاكنس تخليدا لمعركة بوعرق بحضور أعضاء عن مجلس النواب حيث قام بوضع إكليل من الورود على تذكار شهداء المعركة.