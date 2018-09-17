أخبار ليبيا24

منذ زمنٍ بعيدٍ ونحن نسمع بمطالبة المرأة بحقوقها، وبمساواتها بالرّجل، والابتعاد عن تقييدها بحجّة أنّ عملها يقتصر على الاهتمام بالزّوج والأولاد والمنزل، وكَثُرت الحملات الّتي تدعم المرأة وتساندها لتحقيق أحلامٍ انطفأت شعلتها بسبب تعظيم دور الرّجل وأهميّته في المجتمع، ولا سيّما في المجتمعات العربيّة.

وما كان هذا الواقع إلّا حجّةً تمسّك بها تنظيم داعش وبات يستغلّه لتحقيق أهدافٍ إجراميّةٍ مختبئاً وراء أقنعةِ المساعدة، والشّفقة، وغيرها من الأوجه الكاذبة لكي يُغري الفتيات والنّساء بنسخةٍ مزيّفة من تمكين المرأة، وهذه الطّريقة تُقرّر المرأة مصيرها وتلتحق بعناصر التّنظيم لإثبات فعاليّتها في المجتمع ومساواتها بالرّجل.

فعندما احتلّ داعش العراق وفرض سلطته فيها، حاولت الكثير من العائلات الهرب خوفًا من مصيرٍ مجهولٍ نهايته الموت لا شكّ.

هرب النّاس في مجموعات مُتّجهين صوب الجبال للاختباء من شرّ الدّواعش، إلّا أنّ هؤلاء نجحوا في اقتطاف أثرهم ولحقوا بهم.

ورغم المقاومة الشّديدة، استطاعوا في نهاية المطاف القبض عليهم وأخذوا كلّ المال والذهب والبنادق الموجودة وقتلوا الرجال وأبقوا فقط على النساء اللّواتي يشكّلن مصدر ثروةٍ للتّنظيم الّذي كان يعرضهنّ للبيع أمام المساجد، أمّا الفتيات فائقات الجمال فكُنّ من نصيب من يدفع أكثر، ولكن في كلتا الحالتين، النّتيجة هي نفسها: تعذيبٌ، واغتصابٌ، وقتلٌ.

كان الدّواعش يُقنعون الفتيات والنّساء بأفكارهم المتشدّدة ويقدّمون لهنّ وعودًا كاذبةً، كتأمين مسكنٍ وعملٍ لهنّ، العيش بحريّة بعيدًا عن التّضييقات من المجتمع، والحقّ في تقرير المصير، وهكذا، التحقت هؤلاء الفتيات اللّواتي صدّقن هذه الأكاذيب بعناصر التّنظيم حاملين معهنّ آمالًا وأحلامًا ببناء حياةٍ جديدةٍ تتسم بالحريّة والنّجاح والتألّق.

ولكن ما إن وصلنَ إلى معاقل التّنظيم، واحتككن بالقادة هناك حتّى بدأت الحقيقة تظهر أمام أعينهنّ شيئًا فشيئًا، واستطاعت بعض الفتيات التخلّص من قبضة التّنظيم بالاحتيال على معتقليهنّ والاتّصال بأحد أفراد العائلة لمساعدتهنّ.

وأطلعت فتاةٌ السّلطات الأمنيّة على كلّ تفاصيل العمليّة الّتي كانت ضحيّتها هي وفتيات أخريات، فقد كنّ 150 فتاةً، وُضعن في غرفةٍ مظلمةٍ وشديدة الحرارة وكان الرّجال من ذوي النّفوذ ومن جنسيّات مختلفة يتوافدون إلى مكان اعتقالهنّ ويختارُ كلّ واحدٍ الفتاة الّتي تروق له فيدفع ثمنها مبالغ طائلةً ثمّ يأخذها معه كسلعةٍ، وكان دائمًا الشّرط الأوّل هو إجبار الفتيات على اعتناق الإسلام مهما كانت معتقداتهنّ أو ديانتهنّ.

لقد تعرّضت الفتيات للضّرب والتّعذيب على أشكاله كافّةً، لكنهنّ لم يفقدنَ الأمل بالنّجاةِ إذ كُنّ على ثقةٍ بأنّ السّلطات الأمنيّة والعسكريّة لن تتركهنّ بين الدّواعش.

فقد كانت الفتيات تغتنم الفرص للاتّصال بأحد الأقارب الّذين لا يتأخرون بإعلام الشّرطة فيلقون القبض على المجرمين ويطلقون سراح الفتيات. إنّ التّعاون الدّائم بين الدّولة والشّعب سيقف دائمًا في وجه ذلك التّنظيم الوحشيّ والهمجيّ.