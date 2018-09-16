أخبار ليبيا24- خاص

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم الثاني من شهر أكتوبر المقبل موعدا جديدا لانطلاق منافسات الدوري الليبي الممتاز للموسم لكرة القدم.

وقرر الاتحاد الليبي إقامة مباراة كأس السوبر يوم 28 سبتمبر الجاري بحيث يختار كل من فريقي النصر بطل الدوري والاتحاد بطل الكأس ملعب لكل منهما لهذه المباراة ثم تقام القرعة على الملعبين لتحديد ملعب مباراة السوبر.

وقرر اتحاد الكرة تمديد فترة تسجيل اللاعبين للدوري الممتاز استثنائيا لفترة 10 أيام تبدأ في 16 من سبتمبر وتنتهي يوم 25 من ذات الشهر.

كما تقرر عقد اجتماع يجمع أندية الدوري الممتاز بتاريخ 24 سبتمبر الحالي من أجل انتخاب رئيس ونائب رئيس رابطة أندية الدوري الممتاز التي ستتولى مهمة الإشراف على مسابقة الدوري للموسم الرياضي 2018 / 2019.

ومن جهة أخرى سيعقد اجتماع أندية الاتحادات الفرعية مصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية صباح الاثنين المقبل لاختيار الأعضاء الـ 6 لعضوية الرابطة التي ستضم 12 عضوا.