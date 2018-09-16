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نظمت إدارة جامعة بنغازي حملة تطوعية أشرف عليها إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بالجامعة لتنظيف المحيط داخل الحرم الجامعي.

وشارك في الحملة عدد من الطلبة المتطوعين وحركة الكشافة والمشردات وبعض الشركات المحلية وانطلقت بتنظيف الحدائق والساحات وتقليم الأشجار، وإزالة مخلفات الحرب.

وتحدث مدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات جامعة بنغازي سليم الفارسي ” في إطار الحملة التطوعية لإزالة مخلفات الحرب والنظافة بالجامعة ذلك استعدادا للعام الدراسي 2018-2019 واستقبال الطلبة الجدد.

وأضاف الفارسي أن الحملة جاءت بمساندة الشركات المحلية وحركة الكشافة والمرشدات واتحاد الطلبة بالجامعة والفنيين وجميع أقسام الشؤون الفنية والمشروعات لإنجاز الحملة التطوعية.