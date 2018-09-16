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وضع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني أمس السبت، حجر الأساس لإنشاء مستشفى عمر المختار العام.

وجاء ذلك عقب إجراء الثني زيارة للمستشفى القروي ببلدة عمر المختار الواقعة جنوب مدينة البيضاء، لتحوير مستشفى عمر المختار العام “بسعة 80 سريرا”، مجهز بكافة الأجهزة والمعدات الطبية وفقا للعقد الذي تنفذه شركة المتعاقد معها، في مدة أقصاها “180” يوما.

ورافق الثني خلال ذلك وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة سعد عقوب، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية نوري الورفلي، ووكيل الوزارة لمنطقة بنغازي نادر كويري، والوكيل المساعد بديوان الوزارة غيث دربوك، وعدد من رؤساء المؤسسات والهيئات العامة والإدارات والمكاتب بديوان مجلس الوزراء.

من جهة أخرى، افتتح الثني الملحق المطور الجديد الخاص بغرف العمليات والطوارئ والولادة بمستشفى المخيلي القروي التابع لبلدية الابرق بهدف زيادة السعة السريرية وتقديم الخدمة العلاجية والإسعافية للمواطنين في تلك المنطقة.

وخلال الافتتاح أشاد رئيس مجلس الوزراء بغرف العمليات والطوارئ الحديثة التي تعد إضافة هامة للخدمات الطبية للمنطقة نظرا لموقعها الجغرافي الذي يغطي منطقة شاسعة، مؤكداً أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية للمواطنين بكافة مدن ومناطق ليبيا بشرق وغرب وجنوب البلاد.