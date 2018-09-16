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بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني مع سكرتيرة الشؤون السياسية بالسفارة البريطانية لدي ليبيا ظروف المهاجرين في مراكز الإيواء القريبة من الاشتباكات التي وقعت خلال المدة الماضية.

وأكد الشيباني خلال هذا اللقاء ظهر اليوم الأحد أن وزارة الداخلية تعمل بشكلها الطبيعي وأن رجال الأمن يقومون بمهامهم في تأمين العاصمة بشكل جيد.

وفيما يخص المهاجرين، أعرب الوكيل بأنهم الآن في أماكن آمنة تم نقلهم إليها نتيجة هذه الظروف الطارئة والاستثنائية وهم يتمتعون بصحة جيدة.

ولفت إلى أنه تنقصهم بعض الاحتياجات، داعيًا المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة بضرورة الالتزام بوعودها في تقديم بعض الاحتياجات لهذه المراكز التي تكتض بعدد كبير من النزلاء التي نقلوا إليها خلال المدة الماضية.

وأفاد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة أن الحل يكمن في ضرورة تفعيل الدوريات الصحراوية في مناطق الجنوب الغربي للحد من تدفق المهاجرين إلى مناطق الساحل.