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تمكنت مديرية أمن الجفارة والسرية 55 وقسم البحث الجنائي الجفارة، من القبض على المجرم الشهير بـ “دامبي” بعد التنسيق والتعاون فيما بينها.

واقتحمت الأجهزة الامنية ما يعرف بكامبو (دامبي) والذي كان يستعمل كوكر للجريمة والدعارة وبيع المخدرات والخمور وعمليات الخطف، وكذلك إيواء بعض المجرمين المطلوبين داخله منذ سنوات.

وبعد مقاومة استمرت لساعات اقتحمت القوة الأمنية المكان وتم اعتقال عدد من الأشخاص من بينهم رئيس العصابة الملقب ب(دامبي) كما تم ضبط عدد من الأسلحة والمخدرات والخمور .

وأكدت مديرية أمن الجفارة أن هذه العملية الأمنية لن تكون الأخيرة بل سوف تستمر إلى أن تعود منطقة الجفارة إلى وضعها الطبيعي.