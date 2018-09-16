أخبار ليبيا24 خاص

انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات ملتقى القبائل الليبية في بلدية أجخرة بمشاركة كبيرة وواسعة من مشايخ وأعيان كل القبائل الليبية من شرق وغرب وجنوب ليبيا.

وسيتطرق الملتقى لعدة محاور على مدار ثلاثة أيام تتضمن «الوحدة الوطنية الثابت المرجعي للشعب الليبي، والدستور والانتخابات والتّحول إلى المرحلة السياسية الدائمة، وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية واستحقاق الأمن والاستقرار.

وسيناقش الملتقى كذلك قيود ومحددات الثروات والموارد الطبيعية، والتأطير النموذجي للسلطات التشريعية المحلية، والنازحين والمهجرين في الداخل والخارج، والرؤية الوطنية لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

وبلغ العدد المشارك في الملتقى قرابة 400 شخصًا من أعيان وقبائل ليبيا، ومن المنتظر إقامة احتفالية مساء اليوم بمناسبة يوم الشهيد عمر المختار، والذي يوافق اليوم 16 من سبتمبر.

يشار إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة بين مديرية أمن أوجلة أجخرة، والكتيبة 152 مشاة “الجزيرة” وكتيبة 166 والبحث الجنائي بنغازي وعدد من الأجهزة الأمنية تقوم بتأمين فعاليات الملتقى الذي يعتبر الثاني بالبلدية بعدما استضافت البلدية ملتقى الحوار الوطني بين المؤسسات السياسية عام 2016.