أخبار ليبيا 24 – خاص

عقب نشر “أخبار ليبيا 24” قصة بتر يد الطفل عثمان محمد إثر خطأ طبي جراء تركيب جهاز التغذية في يده اليمنى (ركبت في الشريان) ما تسبب في انقطع الدم عنها وتغير لونها داخل مستشفى المرج التعليمي.

وبسبب هذا الخطأ أصدر وكيل وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة سعد عقوب، قرارًا بتكليف لجنة للتحقيق في هذه القضية .

وقال مدير المكتب الإعلامي في مستشفى المرج التعليمي مبروكة صالح إن اللجنة برئاسة نورى الفسي وعضوية كل من الدكتور محمد الدينالى، والدكتور حسين امنيسي، وعمران الهونى، و منصور المسلاتى، وذلك للتحقيق والاستدلال فى واقعة الطفل “عثمان”.

وأكدت صالح مباشرة اللجنة في أعمال التحقيق بشكل مباشر، موضحة أنها ستعلن نتيجة التحقيق فور انتهاء اللجنة بكل شفافية.



يذكر أن قرار وكيل عام وزارة الصحة سعد عقوب جاء بعد انتشار حادثة الطفل عثمان محمد أبوبكر على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضه لخطأ طبي أدى إلى بتر ذراعه اليمنى بالكامل.



يشار إلى أن عائلة الطفل قامت برفع دعوة قضائية ضد إدارة المستشفى، والتمريض ، وطبيب الأطفال؛ المسؤول يوم حدوث كارثة الطفل الرضيع .