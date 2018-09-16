أخبر ليبيا24

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية مشير أركان حرب خليفة حفتر القرار ” 278 ” بشأن تشكيل مقدمة لتمركز القيادة العامة في المنطقة الغربية.

وتتكون المقدمة من عدة وحدات هي الأمانة العامة في القيادة العامة، فرع عن هيأة التنظيم والإدارة، فرع عن هيأة الإمداد والتموين، فرع عن إدارة الحسابات العسكرية، فرع عن إدارة التدريب، فرع عن إدارة المخابرة، فرع عن إدارة الخدمات الطبية.

ونص القرار في مادته الثانية أنه على أمين عام القيادة العامة ومديري الهيئات والإدارات المذكورة الانتقال والتواجد بشكل دوري كلا في مقر تمركز وحدته في المنطقة الغربية وتكليف من يروه مناسبًا للخدمة في الفروع المشكلة بموجب أحكام هذا القرار وذلك لضمان حسن سير العمل في المنطقتين الغربية والجنوبية الغربية.