أخبار ليبيا 24 –خاص

هدد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عمداء البلديات بأن أي خرق أمني أو إطلاق نار في العاصمة سيُقابله رد صارم محلياً ودولياً.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج صباح اليوم مع عمداء بلديات المنطقة الوسطى والغربية.

توجه عميد بلدية ابوسليم عبدالرحمن الحامدي بالسؤال إلى السراج : بصفتي عميد بلدية المواطن يسئلني دائماً هل لازالت هناك حرب ؟؟ فرد عليه السراج أن الترتيبات الأمنية تسير بشكل جيد، ومدروس، وأي خرق أمني أو إطلاق للنار في العاصمة طرابلس سيقابل برد صارم محلياً ودولياً فلا مجال للعبث بأمن العاصمة .

وتناول اللقاء أيضاً شرح آليات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية .

وأوضح السراج لعمداء البلديات انه اعتباراً من هذا الأسبوع ستكون هناك إجراءات تنفيذية للإصلاحات الاقتصادية .