أخبار ليبيا 24 – خاص

للمرة الثالثة، تهدد نقابة المعلمين، بالدخول في اعتصام جديد في مناطق مختلفة من ليبيا، مع اقتراب العام الدراسي الجديد .

وقد كان المعلمين في ليبيا دخلو في اعتصامات مفتوحة العام الماضي والعام الذي قبله مع التأكيد على عدم التراجع عن الإضراب حتى تحقيق المطالب كاملة، وأبرزها زيادة الأجور وإقرار التأمين الصحي.

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي، بالنقابة العامة لمعلمي ليبيا نجاح العسبلي، إنه إيماناً بـ”قضية حقوق المعلمين”، والالتفاف لمطالبهم المشروعة، منوهةً إلى أن هذا جاء عقب الاجتماع الأخير في التاسع من سبتمبر الجاري للنقيب العام للمعلمين بأغلب مدراء مكتب التعليم في ليبيا .

وأوضحت العسبلي، أنه من منطلق صميم عملنا بالوقوف مع المعلم حفاظاً على حقوقه المشروعة فقد نوه النقيب العام للمعلمين بحراك الشارع التعليمي، الذي بدأت ترسم معالمه جلياً ، والذي لايمكن أن يتجاهله أحد سواء من القطاع أو من عامة الناس .

وأكدت العسبلي، على وقوف النقابة العامة للمعلمين الدائم ونقابات البلديات مع المعلمين، والعاملين بقطاع التربية والتعليم، ومعهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة، في زيادة رواتبهم أسوة بباقي القطاعات، وطالبت نقابات البلديات بمساندة معلميها، والوقوف صفاً واحداً في المطالبة بحقوقهم من خلال التجمعات في الشارع، ورفع الشعارات الخاصة بالمطالبة .

وأضافت، أن النقيب العام للمعلمين يأمل أن يتم تنفيذ المطالب من الجهات المسؤولة قبل بداية العام الدراسي الجديد وإلا سوف تعلن النقابة العامة للمعلمين عن موعد للاعتصام يحدد في حينه .

وفي سياق متصل، نظم معلمو بلدية المرج، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية في ساحة مسجد أبي بكر الصديق، وذلك احتجاجاً على المماطلة من الجهة التشريعية باستصدار قانون حقوق المعلمين، المتضمن زيادة مرتبات المعلمين، والعاملين بقطاع التربية والتعليم.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية، من قبل معلمي المرج، لتفويض النقابة العامة للمعلمين، ونقابات البلديات، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنيل حقوقهم المشروعة .

وانتهت الوقفة الاحتجاجية باستصدار بيان بالخصوص مع تكرار هذه الوقفات الأيام القادمة،حتى تلتفت الجهات التشريعية والتنفيذية لمطالب المعلمين في كل ربوع الوطن، بحسب البيان.

يشار إلى أن جميع مدن شرق البلاد وجنوبها ومعظم مناطق غرب ليبيا استجابوا لدعوات الإضراب العام الماضي، مع تأكيد استمراره إلى حين الاستجابة لمطالب المعلمين.