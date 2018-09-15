أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح اليوم السبت قسم الإيواء، والعمليات، والولادة، والعناية الفائقة بمستشفى تاكنس القروي، بحضور عدد من النواب، ورئيس الحكومة المؤقتة، وبلدي جردس، وبعض الأعيان والمسؤولين والجهات الأمنية بالبلدية.

وعلى هامش الافتتاح تم تكريم رئيس الوزراء عبدالله الثني، ووكيل وزارة الصحة سعد عقوب، ورئيس هيئة السياحة أحمد علي، وعميد بلدية جردس العبيد المهدي حمد، وعضو المؤتمر الوطني السابق الشريف الوافي، ووزاة المالية بالحكومة المؤقتة.

والافتتاح جاء بقرار من مجلس الوزراء رقم “799”، بإنشاء عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات في بعض المناطق والقرى، ويعد هذا المرفق مهم سواء في نطاق بلدية جردس أو البلديات المجاورة لها .

وكان وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب قد زار المستشفى قبل الافتتاح في الثاني من أغسطس الماضي، مؤكداً على ضرورة افتتاحه بعد إجراء عمليات الصيانة والتحوير به .