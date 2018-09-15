أخبار ليبيا24- خاص

تمكنت كتيبتي “سُبل السلام و المهدي السنوسي” التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة من إلقاء القبض على عدد 12 شاحنة كانت تحمل سلع تموينية ومواد غذائية متنوعة.

وضبطت الكتيبة خلال دورية جابت الصحراء الجنوبية للبلاد والتي استمرت لمدة أسبوع كامل شحنة كبيرة من الوقود كذلك تم القبض على سيارة نوع تويوتا صحراوية على متنها عدد 5 قطع أسلحة نوع “دوشكة” كانت مهربة إلى منطقة أم الأرانب.

وتم إلقاء القبض على كافة السائقين بالإضافة إلى المجموعة المسلحة التي كانت تحمي هذه الشاحنات وهم 5 أشخاص يحملون الجنسية التشادية، حيث كانوا قادمين من تشاد دخلوا عن طريق التهريب ووجهتهم إلى أم الأرانب لدعم العصابات و الميليشيات التشادية التي تتحصن ببعض مدن الجنوب الغربي بما فيها أم الأرانب.