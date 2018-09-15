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أعلن الملتقى الوطني العام للقبائل والمدن في مدينة ترهونة اليوم السبت، أن سبب البلاء والولاء وضنك العيش وأزمة السيولة النقدية سيطرة المجموعات المسلحة على مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي رفضه لاستمرار معاناة المواطن الذي حرم من أبسط حقوقه.

وأكدت القبائل والمدن الملتقى في البيان الختامي أنه لا علاج لهذا التردي إلا بالعمل الجاد لحل هذه المليشيات، مطالبة حكومة الوفاق باستصدار قرار نزع الشرعية وحل المليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة” في غضون 3 أيام اعتبارا من تاريخ اليوم السبت 15 سبتمبر 2018.

وشددت على ضرورة الشروع في إجراءات تسليم كامل أسلحة “المليشيات المسلحة ” ومعداتها للجهات الرسمية المختصة وإلغاء كافة الأجسام الموازية لها.

ودعت القبائل والمدن في بيانها إلى إحالة المتورطين في الجرائم الجنائية والفاسد المالي من منتسبي تلك ”المليشيات” ومن قدم لهم الدعم إلى التحقيق فوراً، وتسليم السجون للسلطات القضائية والمنافذ للجهات المختصة.

وأكدت على إخلاء جميع مؤسسات الدولة من مظاهر السلاح، ورفض أية ترتيبات أمنية من شأنها المماطلة أو الإبقاء على هذه المليشيات أو إعادة تدويرها بأي صورة من الصور.

وطالبت القبائل والمدن بالإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية تحت مسمى واحد ورئاسة أركان واحدة ولائها لله ثم للوطن.

وناشدت أهالي الشباب المنضويين في صفوف” المليشيات المسلحة ” إلى سحب أبنائهم منها حفاظاً على أرواحهم وحقن الدماء وتجنيب العاصمة من أي مواجهات مسلحة.

وأكدت المدن والقبائل دعم قوات اللواء السابع والقوات التي تحركت للقيام بما وصفوه بـ”تطهير العاصمة من المليشيات”.

يشار إلى أن مشايخ وحكماء وأعيان ونخب مدينة ترهونة أعلنوا عن توجيه الدعوة إلى كافة رؤساء المجالس الاجتماعية والحكماء والعقلاء والنخب وكل الشخصيات التي وصفتها الدعوة بالوطنية من أجل عقد اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية في مدينة ترهونة تحت شعار “نعم من أجل ليبيا”.