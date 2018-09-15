أخبار ليبيا24

حلت ليبيا في المركز (الخامس) عربيا من حيث إحتياطيات النفط الخام بحسب التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوبك)، حيث قدرت المنظمة احتياطيات النفط الخام بـ 48.4 مليار برميل.

وتضمن التقرير السنوي كذلك ترتيبا لاحتياطيات الغاز الطبيعي حيث جاءت ليبيا في المركز (الثامن) على مستوى الدول العربية باحتياطيات قدرت بحوالي بـ 1.5 تريليون متر مكعب.

يشار إلى أن إنتاج ليبيا من النفط الخام شهد الأعوام الأخيرة تذبذًا وانخفاضًا كبيرًا عقب الأحداث التي شهدتها البلاد منذ 2011 إضافة إلى منع التصدير وإقفال الصمامات من قبل المدعو إبراهيم الجضران، والمعارك والأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالحقول والخزانات إثر الهجمات الإرهابية المختلفة.