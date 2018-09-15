أخبار ليبيا24- خاص

كشف شهود عيان من مدينة طرابلس أن المليشيات المتصارعة في المدينة قامت بتحويل عدد من الممتلكات الخاصة بالمواطنين (منازل شركات مزارع) إلى تمركزات ومقرات عسكرية.

وأوضح الشهود لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه الممتلكات التي تم تحويلها إلى ثكنات “مؤقتة” في منطقة خلة الفرجان وعين زارة ووادي الربيع جنوب غرب طرابلس.

وأشار الشهود إلى أن هناك خوف وعزوف من المواطنين بشأن فتح محاضر والتبليغ في مراكز الشرطة حول الأمر خوفاً على أنفسهم وذويهم من ملاحقة الجماعات المسلحة لهم .

يشار إلى أن العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة على مدى أيام عقب إعلان اللواء السابع الحرب على المليشيات المسلحة التي تسيطر على المدينة منذ أعوام.