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توفي صباح اليوم الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس مقرئ الديار الليبية الشيخ مصطفى أحمد قشقش عن عمر ناهز 83 عاما.

ويعد الشيخ مصطفى أحمد قتشقش، أحد أبرز مشايخ تحفيظ القرآن الكريم والقراء في ليبيا، حيث أشرف على عدد من مسابقات تحفيظ القرآن الكريم داخل ليبيا وخارجها.

وتولى الشيخ عددا من الوظائف في مجال تعليم القرآن والحفظ والتجويد؛ كما عمل رئيسا وعضوا باللجنة الدائمة لمراجعة وإعداد المصاحف لأكثر من 25 عاما.

ولد الشيخ مصطفى قشقش سنة 1935 وحفظ القرآن الكريم مبكراً ودرس في جامعة الزيتونة وحصل على شهادة التحصيل العلمي وشهادة التخصص في علوم القراءات.