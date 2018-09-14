أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت لجنة الأزمة طبرق بتنظيف الساحة الرئيسية لتجميع القمامة والتي حددتها البلدية قبل عيد الأضحى الماضي وهي أمام عمارات الستار وسط المدينة .

وقال نائب رئيس لجنة الأزمة مفتاح العميد لـ”أخبار ليبيا 24″ :”بعد فتح مكب القمامة المغلق من ملاك المكب باشرت اللجنة في تنظيف مكبات القمامة ورشها بالمبيدات الحشرية”.

وأضاف العميد أن تراكم القمامة وانتشارها في شوارع المدينة تسبب في انتشار الديدان والذباب والقوارض بعد أن أغلق المكب منذ أكثر من شهر.

وتابع نائب رئيس اللجنة “شعرنا ما يعانيه المواطنين من انتشار الروائح الكريهة فتنادينا ومعنا الكثير من الشباب المتطوع وبدأنا في التنظيف”.