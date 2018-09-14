أخبار ليبيا 24-خاص

أفاد منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية توكرة سالم نجم في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 عن وصول كمية من حبوب الشعير تقدر ” 3914 ” قنطار ما يعادل ” 7820 ” كيس وأنه تم تفريغ الحمولة في المخازن التابعة للقطاع.

وأضاف نجم أنه سوف يتم توزيع الكمية المستلمة على مربي الحيوانات وبأسعار مناسبة جداً بعكس الأسعار الموجودة في السوق.

وبين أن السعر الذي سوف يتم البيع به للمربي المواشي هو ( 60 ) دينار للقنطار الواحد، منوهاً أن هذه الأسعار تأتي تشجيعاً لمربي المواشي، وأنها سوف تنعكس على أسعار المواشي واللحوم ودعماً للاقتصاد الليبي .

وأوضح نجم آلية التوزيع التي سيتم اعتمادها بالقول ” ستوزع علي 229 ألف وحدة غنمية علي مستوى الحدود الإدارية لبلدية توكرة التي تشمل 11 منطقة من منطقة إردانوا شرقاً وحتى منطقة سيدي علي غرباً و الحمدة جنوباً و يتم التوزيع بواسطة المندوبين المكلفين من قبل مربيي المناطق” .