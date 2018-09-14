أخبار ليبيا 24-خاص

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور زينب الزائدي في حوار خاص نشر سابقاً على أخبار ليبيا 24 أن حقوق الليبيين والليبيات منصوص عليها في نص المواطنة ضمن مسودة الدستور المقدمة من الهيئة إلى مجلس النواب.

وأضافت الزايدي أن نص المواطنة تم النص فيه على حظر التمييز على أساس العرق واللون والجنس ….الخ .

ونوهت أن نص اللغة والهوية أيضا تم النص فيه على ثوابت أهمها الهوية الليبية الجامعة والتعددية الثقافية، موضحةً أن باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور أشاد به الكثير، وأن “حتى من ينتقد مشروع الدستور يعتبر من عيوبه أننا بالغنا في دسترة الحقوق والحريات”.



واعتبرته عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور زينب الزائدي هذه المبالغة انجازا لمشروع الدستور، فبحسبها “أن نبالغ أفضل من أن نقصر ونغفل عن دسترتها”.



وتطرقت الزايدي إلى “هناك أزمة ثقة ومخاوف عند الجميع وليس لدى مكونات التبو والطوارق والأمازيغ فقط بل كل شرائح الشعب الليبي”، واعتبرت هذه المخاوف مشروعة.



وتابعت حديثها بالقول “كانت الوفود تنهال على الهيئة وكلٌ له مطالب البعض يراها مبالغا فيها والأخر يراها من حقه ويجب دسترتها. كانت نقاشات معمقة واحتاجت وقت وجهد من أجل خلق مؤامات ومحاولة دسترة المطالب بشكل متوازن”.



كما تناولت في حوارها ما يدور عن مطالب بإعطاء صلاحيات أكثر لبنغازي بخاصة في مقرات الحكومة والبرلمان والهيئات المهمة في الدولة، بالقول أنه وفقاً لمشروع الدستور فإن مدينة بنغازي هي مقر السلطة التشريعية.