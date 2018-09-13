أخبار ليبيا24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها مستمرة في إدارة عملياتها في كافة أرجاء البلاد بشكل طبيعي، دون أي خسائر في الإنتاج.

وطمأنت المؤسسة الوطنية للنفط كافة المواطنين بأنها قد قامت بتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع الأزمة بما يَضمن تواصل الإنتاج وسير العمليات اليومية بصورة اعتيادية.

وشدد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على أن هذا الهجوم لم و لن يضعف من معنويات موظفي المؤسسة، مؤكداً أن منظومات الميزانيات والإيرادات التابعة للإدارة العامة للمالية مؤمنة.

وأفاد مجلس الإدارة أن كل البيانات المتعلقة بأنشطة المؤسسة من استكشاف وإنتاج وتكرير وتصنيع وتسويق مؤمنة ولم تتعرض أية ملفات حساسة للتلف أو الخسارة إثر الهجوم لاحتفاظ المؤسسة بنسخ احتياطية من بياناتها الإلكترونية.

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، على الأحداث الأخيرة قائلاً: ” لم يتسبب هذا الهجوم في خسارة في الإنتاج؛ إلا أنّه قد أدّى إلى إراقة دماء ليبية وإلى استشهاد و جرح زملاء لنا بالمؤسسة، و يجب إدانة مرتكبي هذا العمل الإرهابي دولياً”.

وأضاف صنع الله “نحن نقف على حافة الهاوية وعلينا أن نختار، إما أن نتوحّد كدولة أو أن ننغمس أكثر في الفوضى”، وتابع: “إن دل هذا الهجوم الإرهابي على مقر المؤسسة على شيء، فإنما يدلّ على ضعف وهشاشة الترتيبات الأمنية في البلاد ، حيث أن الفراغ الأمني الحالي يفسح المجال للمنظمات الإرهابية للتواجد داخل البلاد.

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة في جنوب طرابلس والاعتداء الغاشم على خليج سرت أكبر دليل على عواقب عدم وجود جهاز أمني شرعي فاعل وحكومة موحدة في البلاد ، ولا يجب أن يبقى الوضع على ما هو عليه الآن، وإلا فلن نتمكّن من حماية مستقبلنا ومستقبل أبنائنا.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تعرضت الاثنين الماضي لهجوم إرهابي تبناه تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” تسبب في سقوط شهيدين وإصابة 25 موظفاً.