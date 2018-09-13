أخبار ليبيا24- خاص

أعلن وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية المؤقتة محمد الفاروق المهدي رفضه لتدخل رئيس الوزراء عبدالله الثني في عمله كوزير مكلف.

وأضاف المهدي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن تدخل الثني في عمله يعيق استقلاليته في الوزارة وتنفيذ الخطط الموضوعة.

وأكد وزير الحكم المحلي أن رئيس الوزراء قام باختراق القانون رقم 48 من الدستور الليبي, عن طريق تعيين وكيل بدون صفة في وزارة الحكم المحلي دون الرجوع للوزير المختص وفقاً للنص القانوني.

وتابع المهدي :”أن الاستمرار في هذا الوضع يدخلنا في حالة إرباك إلي وقت غير معلوم, مع عدم قدرتنا على تنفيذ الخطط المستعجلة للحد من المشكلات التي تعاني منها البلديات”.

وأشار وزير الحكم المحلي إلى عدم حصول الشركات العامة والشركات الخاصة المتعاقدة مع الدولة على مخصصاتهم المالية منذ عام 2015 يسهم في تفاقم الأوضاع البيئية في الدولة الليبية.

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