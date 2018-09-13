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ضبطت وحدة التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي شخصين بعد قيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة والمسكرة في منطقة بنينا.

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن بنغازي قيام المدعو(ص.ع.ص) مواليد 1997، بالاتجار بالمواد المخدرة نوع (حشيش ) والاتجار بالمواد المسكرة نوع (خمرة) داخل محل لبيع السجائر (كشك) في منطقة بنينا.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد محضر تحري بخصوص الواقعة وعقب هذه الإجراءات تم إعداد كمين مُحكم وأثناء ضبط المدعو الأول (ص.ع.ص) تم ضبط معه المدعو الثاني (أ.ج.ح) مواليد 1984 وهو يبيع المواد المسكرة داخل نفس نطاق المكان المتحري عنه.

وتم ضبط 10 قطع من المواد المخدرة داخل (الكشك) أثناء تفتيش المكان و استخراج 16 قنينة (خمرة) من مركبة نوع (لانسر) اللون رصاصي بدون لوحات معدنية مستخدمها المدعو الثاني لغرض بيع المواد المسكرة.

وتم أيضًا في نفس المكان ضبط ذخيرة نوع (كلاشن كوف) وبسؤال المتحرى عنهم ومواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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