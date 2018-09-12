أخبار ليبيا24

ناقش وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية والمكلف بتسيير مهام جهاز الهجرة محمد الشيباني مع رئيس الشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نتائج اللجنة المكلفة بشأن التواصل مع المنظمات الدولية في هذه الأزمة التي تمر بها العاصمة طرابلس.

وبحث الشيباني خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة التابعة للأمم المتحدة في مقر إدارة الشؤون الفنية والاتصالات في وزارة الداخلية كيفية نقل المهاجرين من مراكز الإيواء الواقعة بالقرب من أماكن الاشتباكات التي حصلت خلال المدة الماضية.

وعرضت اللجنة المكلفة من قبل الوكيل، الأعمال التي قامت بها في نقل المهاجرين خلال تلك الفترة وتقديم الخدمات الصحية والإعاشة للمهاجرين المتواجدين بهذه المراكز.

وأكد الشيباني بأنه يجب على المنظمات الدولية القيام بواجبها كلاً حسب اختصاصه مشددًا على ضرورة إيفاء المنظمات بوعودها التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة, في هذه الظروف التي تشهدها العاصمة.

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