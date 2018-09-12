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رحب أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسة الوطنية للنفط بقرار لجنة مجلس الأمن الدولي يوم 11 سبتمبر 2018 بإضافة المدعو إبراهيم الجضران إلى قائمة العقوبات الدولية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذا القرار صدر في استجابة لدعوات المؤسسة المتكررة لمعاقبة إبراهيم الجضران والجهود الحثيثة المشتركة مع مكتب النائب العام وبقية الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.

وأشارت المؤسسة إلى أن الجضران تسبب في خسارة الدولة الليبية العديد من الأرواح و مايزيد عن 60 مليار دولار من خلال إغلاقه لموانئ النفط في خليج سرت من الفترة 2013-2016.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن محاولاته منذ عام 2011 لزعزعة استقرار المؤسسات الليبية أدت إلى زيادة معاناة الشعب الليبي.

ولفتت المؤسسة أن البيان الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل سابقة هامة و ينبغي أن يتم ملاحقة ومقاضاة كل المجموعات المتواجدة في ليبيا والتي تستهدف قطاع النفط، إما من خلال إقفال المنشئات أو شن هجومات مسلحة أو أي أعمال إجرامية أخرى، بنفس الطريقة.

وقرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إضافة اسم رئيس حرس المنشآت النفطية السابق- فرع الوسطى إبراهيم الجضران إلى قائمة العقوبات الدولية .

وأصدر مجلس الأمن الدولي قائمة عقوبات دولية علي عدد من الإرهابيين من بينهم اسم إبراهيم الجضران المتورط في عدة هجمات على موانئ النفط الواقعة ما بين السدرة والزويتينة.

ونصت العقوبات على تجميد أمواله وأرصدته بالكامل وحظر السفر عليه وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011.

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