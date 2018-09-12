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اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه.

ويتضمن البرنامج الذي سبق وأن اتفق بشأنه المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

كما جرى خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اعتماد الآليات المطلوبة لذلك.

وتم أيضًا إجراء معالجة الآثار المترتبة على تنفيذ هذا البرنامج وتم الاعتماد بالتوقيع على محضر الاجتماع، وتلي التوقيع صدور قرار من رئيس المجلس الرئاسي بذلك.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري :”رغم كل الصعوبات والعراقيل، وُفقنا اليوم في توقيع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، الأمر الذي وضعناه نصب أعيننا فور تولينا رئاسة المجلس الأعلى للدولة”.

وأضاف المشري أم هذا الأمر جاء بعد عمل متواصل واجتماعات مكثفة تم من خلالها الاتفاق بين الأطراف المعنية على شكلها النهائي؛ نتمنى أن تساهم هذه الإصلاحات بشكل سريع في تخفيف الأزمة التي أثقلت كاهل الشعب”.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للدولة “نأمل أن تكون هذه الإصلاحات نقطة تحول نحو الاستقرار، وبادرة تليها خطوات أخرى على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي”.

وأشار المشري إلى أن الإصلاحات الاقتصادية شملت تخفيض الأسعار وتوفير السيولة وزيادة الدخل، ومعالجة جزء من الفساد المالي في ملفي الاعتمادات والدعم.

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