أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي أنهاه قبل قليل أنه يعلم بهوية من قصف مطار امعيتيقة مرتين.

وأوضح ” نحن نعلم تماما من يقوم بقصف مطار امعيتيقة والمرة القادمة سأسميه بالإسم وهو يعلم بأننا نعلم”.



وجاء كلام سلامة بعد أن تعرض مطار امعيتيقة مساء أمس لعدة قذائف مجهولة المصدر ما حذا بإدارة المطار إلى ترحيل كل الطائرات من طرابلس إلى مطار مصراتة ، وحيّت في خبر نشرته على صفحتها الرسمية كل قادة الطائرات ومساعديهم وجميع الموظفين بكل تصنيفاتهم الذين تسارعوا لإنقاذ ما تبقى من طائرات ولم يغادروا المطار بالرغم من “التهديدات والإشاعات”.

وتحدث سلامة خلال مؤتمره القصير إلى “هدنة الزاوية” بالقول “نريد تثبيت وقف إطلاق النار ليرتاح أهالي طرابلس و ليبيا عامة”.

ونوه “ثمة استعداد من كافة الأطراف لتقديم التضحيات لإنجاح الترتيبات الأمنية”

وتابع سلامة ” لدينا أخبار جيدة خلال 24 ساعة عن الأوضاع الاقتصادية”، في تلميح إلى ما ذكرته بعض المصادر عن اجتماع مرتقب الليلة بين رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فايز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي-طرابلس الصديق الكبير لبحث إقرار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية”.

ولوح المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة بورقة المجتمع الدولي مهدداً أن الأخير سيتعامل بحزم مع كل من يتلاعب بقرار وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في اجتماع الزاوية مؤخراً.

وأشار سلامة إلى أنه من المنتظر أن يعقد اجتماعاً سيضم البعثات الدبلوماسية والسفراء في ليبيا هذا المساء، لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في طرابلس، وانتهاكات وقف إطلاق النار.

وأوضح المبعوث الأممي أن الاجتماع الخاص بالترتيبات الأمنية سيُناقش دعم اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء لجنة مُتخصصة لمُراقبته.