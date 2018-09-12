أخبار ليبيا 24

زار رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس الثلاثاء، المصابين جراء الهجوم الإرهابي على المقر الرئيسي للمؤسسة وأطمئن على حالتهم الصحية.

وأكد المهندس صنع الله أثناء زيارته على أن سلامة مستخدمي المؤسسة والقطاع ” أولوية قصوى بالنسبة لمجلس ادارة المؤسسة وأنها تأتي فوق كل اعتبار”.



وأشار بان المؤسسة الوطنية للنفط ” لن تتوانَ ولن تتوقف عن القيام بمهامها ومسؤولياتها في تأمين مصدر وقوت الشعب الليبي بكل ما أوتيت، حتى وصول البلاد إلى بر الامان”.