أخبار ليبيا 24

تشيد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور زينب الزائدي في حوار خاص لأخبار ليبيا 24 بباب الحريات والحقوق في مسودة الدستور المقترحة، ورغم اعترافها بأنهم بالغوا في دسترة الحقوق والحريات، لكنها تعتبر ذلك انجازاً فأن “تبالغ أفضل من أن تقصر”.

كما تقول إن الإعلان الدستوري حدد دائرة واحدة للاستفتاء على مسودة الدستور والتصويت بنعم أو لا من ثلثي المقترعين.

كل ذلك وغيره في نص هذا الحوار:-

أخبار ليبيا 24/ هناك جدل حول قانون الاستفتاء فهناك من يطالب بأن تكون هناك دائرة واحدة وهناك من يرى بوجوب زيادتها إلى ثلاث دوائر بحسب الأقاليم..فما رأيك؟

الزائدي/ الإعلان الدستوري واضح في ليبيا دائرة واحدة والتصويت بنعم أو لا من ثلثي المقترعين.

أخبار ليبيا 24/ ما الخيارات المتاحة في حال فشل مجلس النواب في إصدار قانون الاستفتاء على مسودة الدستور؟

الزائدي/ بالنسبة للهيئة الاستحقاق المطلوب منها هو مشروع دستور يُستفتى عليه الشعب ولسنا مُخولين بوضع بدائل لمجلس النواب.

لأن مجلس النواب منتخب من الشعب وملزم بالوفاء باستحقاقاته أمام الشعب التي منها وهو أهمها قانون الاستفتاء ليتمكن الشعب من ممارسة حقه في قبول أو رفض مشروع الدستور عبر الاستفتاء عليه بنعم أو لا.

أخبار ليبيا 24/ ما تعليقك على مطالبات البعض بتفعيل دستور 51 للبلاد بعد تعديله ؟

الزائدي/ أنا أعطي الحق للجميع بطرح أي فكرة أو مطلب وللآخر حرية قبوله أو رفضه في ظل بيئة ديمقراطية وباحترام الجميع .

أخبار ليبيا 24/ كنتِ من المصوتين بنعم على المسودة. برأيك ما هي نقاط القوة في هذه المسودة؟

الزائدي/ ينص فيه (تقصد المسودة المقترحة) على حظر التمييز على أساس اللون والعرق والجنس وحقوق الليبيين والليبيات منصوص عليها في نص المواطنة.

وأيضاً باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور أشاد به الكثير حتى من ينتقد المشروع ، ويعتبر من عيوبه أننا بالغنا في دسترة الحقوق والحريات. اعتبرته انجازاً لمشروع الدستور فأن نبالغ أفضل من أن نقصر ونغفل عن دسترتها.

أخبار ليبيا 24/ ما تقييمك لحقوق مكوني التبو والطوارق في المسودة؟

الزائدي/ هناك أزمة ثقة ومخاوف عند الجميع وليس إخوتنا التبو والطوارق والأمازيغ فقط بل كل شرائح الشعب الليبي وهذه المخاوف أعتبرها مشروعة ومن حقهم ذلك.

كانت تنهال الوفود على الهيئة وكلٌ له مطالب البعض يراها مبالغ فيها والآخر يراها من حقه ويجب دسترتها

كانت نقاشات معمقة واحتاجت وقت وجهد من اجل خلق موائمات ومحاولة دسترة المطالب بشكل متوازن .

أخبار ليبيا 24/ هناك مطالب بإعطاء صلاحيات أكثر لبنغازي بخاصة في مقرات الحكومة والبرلمان والهيئات المهمة في الدولة. ما رأيك؟

الزائدي/ في مشروع الدستور مدينة بنغازي هي مقر السلطة التشريعية.

أخبار ليبيا 24/ هل تعرضتم لأية مضايقات خلال فترة عملكم بالهيئة في البيضاء؟

الزائدي/ أهالي مدينة البيضاء كمواطنين لم يتعرضوا لنا، و لكن كانت هناك ضغوط كبيرة ووصلت للتهديد على الهواء مباشرة من شخصيات معروفة وموثقة إن صوتنا على مشروع الدستور، ويوم التصويت وما حدث للأعضاء من تهديد وسب وشتم وضرب ، والجميع يعلم ما حدث، وطالبنا بالتحقيق ومعرفة من قام بذلك .

وأخيراً كنت ولازالت مؤمنةً أن الحل في ليبيا يكمن في أن تخرج من المراحل الانتقالية إلى دولة المؤسسات والقانون وفق دستور ينظم ذلك لتصبح ليبيا دولة الحقوق والحريات مكفولة للجميع تحظر فيها كافة أنواع التمييز دولة

المؤسسات العسكرية والأمنية ولائهم للوطن وليس لفرد أو لجماعة ، مهمتهم حماية الوطن والمواطن

ودولة مدنية تؤمن وترسخ ثقافة التعددية واحترام الآخر والتداول السلمي على السلطة.

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