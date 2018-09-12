أخبار ليبيا 24

عقد مدير الغرفة الأمنية للدائرة الرابعة العميد سالم ماضي والفريق المرافق له، أمس الاثنين، اجتماعاً أمنياً بمدير مديرية أمن أوجلة ــ أجخرة وذلك لبحث آلية تأمين مؤتمر القبائل الليبية المزمع عقده الأحد القادم.

وأكد ماضي خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة أوجلة سعيه لوضع خطة أمنية لتأمين الملتقى الجامع للقبائل الليبية ، مبدياً استعداد أفراد مديرية أمن أوجلة إجخرة لتأمين الملتقى وجاهزيتهم لوضع خطة أمنية للمؤتمر.

وأضح مدير مديرية أمن أوجلة – أجخرة، عثمان العمى، أنّ الاجتماع كان مثمراً ونوقشت فيه كافة العراقيل التي “نعجز عن تنفيذها والتي تكون حاجزاً لنا لتأمين المدينتين وذلك من نقص في الإمدادات والأسلحة وغير ذلك”.

وقام مدير الغرفة الأمنية للدائرة الرابعة، التي تشمل راس لانوف، البريقة، اجدابيا، جالو، أجخرة، أوجلة ومرادة بعد انتهاء الاجتماع بزيارة إلى مركز مرور أوجلة – إجخرة، ومركز شرطة أوجلة للوقوف على المشاكل والتحديات ، وتذليل الصعاب الأمنية واللوجوستية لهما.