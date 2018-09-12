أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت وزارة الصحة في ليبيا بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالقاهرة اجتماعاً لمدة يومين لإنشاء الاستراتيجية الوطنية لعاملي صحة المجتمع في ليبيا بدولة بتونس.

وتتمثل أهداف الاجتماع في تحديد نطاق عاملي صحة المجتمع، وتحديد المؤهلات المطلوبة لأداء واجباتهم على أكمل وجه مع مراعاة خصوصيات المناطق واحتياجاتها، ووضع استراتيجية التنفيذ.

يشار إلى أن الاجتماع سيشكل بداية سلسلة من المشاورات، والنقاش الفني فيما بين الجهات المعنية مع حضور بعض المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة، ومناقشة وضع خارطة طريق محددة السياق التي ستوجه وزارة الصحة وشركائها فيما يتعلق بهذا العنصر المحوري للرعاية الصحية الأولية في لــيبيــا، واﺳﺗداﻣتها بتطﺑﯾق اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ عاملي صحة المجتمع.

حيث تشير الأدلة إلى أن عاملي صحة المجتمع الذين يمكنهم الوصول إلى الأسر عن طريق الزيارات المنزلية يساهمون بشكل إيجابي في النتائج الصحية وخاصةً فيما يتعلق بالصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، وخدمات التغذية ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية. وبالمثل ، فإن الخدمات التي يقدمها المتطوعين الصحيين أكثر ملاءمة للاحتياجات الصحية للسكان، وهي أقل تكلفة وأكثر استمرارية.

هذه المبادرة هي جزء من الأنشطة المخطط لها لمشروع تقوية الرعاية الصحية الأولية الذي تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID).

حيث أنه سيتم تنفيذ الاستراتيجية في ستة مراكز للرعاية الصحية الأولية تم اختيارها مسبقاً من قبل وزارة الصحة ليبيا. وهذه المراﮐز اﻟﺻﺣﯾﺔ ستكون نماذج مثالية في تقديم الخدمات الصحية الأولية استناداً على تطبيق وتفعيل مبدأ صحة الأسرة. وﻣن اﻟﻣﮭم أن نشير إلى أن ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺗوى اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ھو من العناصراﻷﺳﺎﺳية ﻓﻲ منهجية وﻣﻣﺎرﺳﺔ طب اﻷﺳرة. ﺑﻧﺎءً ﻋﻟﯽ اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻟﯽ ﻣﺳﺗوى مراكز اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ الأولية اﻟﺳﺗﺔ، ومنها ﺳﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ عاملي صحة المجتمع ﺗدرﯾﺟﯾاً ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء لـيبيـا.