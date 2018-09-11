أخبار ليبيا24

نفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع إجدابيا اليوم الثلاثاء تسجيل أية حالة مصابة بداء الكوليرا.

‏

وأكدت رئيس قسم الإعلام في وزارة الصحة وداد أبو النيران أنه قد تم التثبت من عدم إصابة الحالة التي تم الإبلاغ عنها خلال الأيام الماضية للاشتباه بإصابتها.

وكانت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلنت رفع درجة التأهب في الـ26 من أغسطس الماضي استعدادا لمواجهة احتمالية انتقال مرض الكوليرا من دولة الجزائر وخصوصاً عند المناطق الحدودية.

وطالبت الإدارة كلاً من راصدي برنامج الإنذار المبكر وفرق الاستجابة السريعة وراصدي المستشفيات؛ أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص الوافدين من دولة الجزائر؛ والتقصي عن حالتهم الصحية في حال ظهور أي أعراض للمرض لديهم.

وشددت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أيضاً على ضرورة الإبلاغ فوراً عن أية حالة مشتبه بها.