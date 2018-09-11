أخبار ليبيا24- خاص

وصل صباح اليوم الثلاثاء المدرب المغربي فؤاد الصحابي وذلك لاستلام مهامه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخضر الرياضي.

وكان في استقبال المدرب المغربي رئيس الجمعية العمومية بنادي الأخضر سليمان الجويفي، وسيعقد المدرب اجتماعاً مع رئيس النادي وإدارة الكرة لوضع الخطط التي سيسير عليها الفريق في الموسم المقبل.

هذا وسيبدأ الفريق تدريباته الأربعاء المقبل أول حصة تدريبية تحت قيادة مدربه الجديد، حيث كان فريق الأخضر قد بدأ تدريباته يوم أمس الاثنين تحت إشراف مساعد المدرب الكابتن طاهر جبريل.