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ذكر اللواء السابع مشاة أن ضباط وضباط الصف والجنود التابعين للواء والقوة المساندة له لن يقفوا حتى يتم القضاء على الجريمة ودواعش المال العام و العصابات المسلحة التي عاثت في البلاد فساداً واستباحت حرمات المواطن و جاهرت بأفعالها الدنيئة.

وأكد اللواء السابع في بيان له من أمام معسكر اليرموك في العاصمة طرابلس أن المساس بحرية المواطن وعيشه والاعتداء عليه وانتهاك حرمة الوطن والإفساد فيه هي أفعال لا يمكن السماح باستمرارها.

وأوضح اللواء أنه ليس لهم أية أجندة إلا أجندة الوطن ولا علاقة لهم بأي توجهات سياسية أو فكرية إلا ما يجمع عليه الليبيون فهو من الليبيين وإليهم ولن يكون إلا أداتهم التي ستحقق أحلامهم في وطن هانئ موحد خالٍ من كل عبث وفساد وإفساد.

وأشار اللواء إلى أن سيطرة المليشيات على مفاصل الدولة حال دون تقديم الخدمات للمواطنين، معتبرًا أن هذا العمل يعتبر جريمة ضد الإنسانية و يحاسب عليها القانون.

وأفاد اللواء السابع مشاة في بيانه أن ساعة الخلاص من المليشيات و عصابات الإجرام ودواعش المال العام دقت، داعيًا كل الليبيين للالتحام معهم لنصرة الوطن وتخليصه من العبث و الإجرام.

ولفت اللواء إلى أنه جاء تلبية لدعوات الوطن والمواطن بعد أن مسه الضر وأنه جاء ليستعيد لوطن هيبته بعد أن يقضي على المجرمين والمارقين وقطاع الطرق الذين أطلقوا على أنفسهم مختلف التسميات لتبرير ما يقومون به من أفعال وإن اجتمعت كلها في كونها مليشيات نهشت الوطن وأوصلت المواطن إلى حياة الذل والمهانة وحرمته من العيش الكريم.

وأشار اللواء في البيان إلى أن اللواء السابع المشكل بقرار المجلس الرئاسي رقم 13 لسنة 2017م هو قوة عسكرية نظامية مشكلة مختلف المناطق و المدن و القرى يتبعون تراتبية عسكرية في إطار من الضبط والربط العسكري تبدأ من الأعلى رتبة إلى الأحدث ؛ منضوية تحت حكومة الوفاق الوطني.

و أوضح اللواء السابع والقوة المساندة له أنه من هذا الوطن وإليه؛ ويرى أن بسط هيبة الدولة هي أقدس واجباته وإعادة المؤسسة العسكرية والقضائية والاقتصادية و الرقابية والخدمية التي لا تقوم الدولة إلا بها هو الواجب الأول الذي لابد من أن يتم تحقيقه حتى ولو دفع حياة كل أفراده ثمناً له.