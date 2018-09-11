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أصر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر قراراً يقضي بإنشاء اللواء 73 مشاة بإمرة العميد علي صالح القطعاني ويكون مكان تمركزه بمدينة بنغازي.

ويضم اللواء بحسب القرار 6 كتائب وهي الكتيبة 153 مشاة توكرة، والكتيبة 303 مدفعية المرج، والكتيبة 276 مشاة بنغازي، والكتيبة 165 مشاة البيضاء، والكتيبة 120عمليات خاصة بنغازي، والكتيبة 298 دبابات بنغازي”.

ونص القرار كذلك على أن يحل اللواء خالد بن الوليد وتؤول كافة أسلحته وآلياته وأفراده للواء 73 بإمرة العميد علي صالح القطعاني.