أخبار ليبيا 24-خاص

فاطمة أرملة من حي الليثي مدينة بنغازي وأم لتسعة لأبناء تلاعب داعش بفلذات كبدها الذين ضحت بالغالي والرخيص في سبيل تربيتهم. فبعد وفاة زوجها ترك لها 8 أطفال صغار وأخر في بطنها، لكنها اجتهدت في تربيتهم وأشرفت على دراستهم وحرصت على أن يتابعوا حفظ القرآن الكريم في خلوة المسجد وصرفت عليهم من عملها عاملة نظافة في إحدى المدارس.

عندما كبر الأبناء بدت الحياة بالنسبة لفاطمة مستقرة وهادئة فتركت عملها المرهق وبقيت في البيت، لكن بقيام ثورة فبراير في 2011 تغيرت الأمور حيث تحمس لها أبنائها واندفعوا للمشاركة فيها مرددين شعارات “الجهاد ضد الطاغية والظلم”. ولم تنتهي فبراير إلا بعد أن خسرت بكرها في معارك البريقة ضد قوات القذافي.



ظنت الأم أن الهدوء قد عاد إلى منزلها مجدداً فكتمت حزنها على بكرها وهي ترقب انشغال البقية بأعمالهم التي لم تكن تعلم ماهيتها. أحدهم متزوج ويعمل نجاراً أما الآخرون فيعملون مهناً لا تعلمها، “كلما سألتهم متى سأزوجكم يردون علي ليس بعد فأمامنا جهاد في سوريا” تقول فاطمة.