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كشف وزير الاقتصاد و الصناعة في حكومة الوفاق الوطني ناصر الدرسي إن أزمة الدقيق بدأت بالانفراج فعليًا بعد وصول القمح إلى المطاحن العامة والخاصة.

وأضاف الدرسي خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين أن المطاحن بدأت فعليا بتسليم الدقيق للمخابز وقد استلمت المخابز في بلديات أبوسليم و عين زارة و مصراتة مخصصاتها من الدقيق.

وأفاد وزير الاقتصاد و الصناعة أنه سيتوالى التوزيع في الأيام المقبلة إلى البلديات، مؤكدًا أنه سيشرف بنفسه على توزيع الدقيق في المخابز رفقة نقيب المخابز اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

يشار إلى أنه تم مسبقًا تحديد سعر رغيف الخبز حسب اجتماع الوزير مع لجنة الطوارئ المشكلة من المجلس الرئاسي مع البلديات وهو 5 أرغفة خبز بـ 1 دينار و يكون وزنه 150 جرام.