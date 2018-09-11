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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أنه بدأت أعمال ضخ المياه عبر الخطوط الرئيسية بعد عودة التيار الكهربائي إلى حقول الآبار في منظومة الحساونة سهل الجفارة .

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن الكوادر الفنية في حقول آبار المياه وفرق التشغيل والصيانة في منظومة الحساونة سهل الجفارة باشرت أعمالها لإعادة ضخ المياه بالرغم من عدم استقرار التيار الكهربائي، وتواصل الانقطاعات المستمرة في المنطقتين الجنوبية والغربية التي أربكت إعادة ضخ المياه إلى مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية.

وأشار الجهاز إلى أنه بدأت أعمال ضخ المياه عبر الأنابيب الرئيسية مساء أمس الاثنين وسيتحدد موعد وصول المياه فور توفر المعلومات الفنية التي يتعذر الآن الحصول عليها بسبب وجود حجرة التحكم الرئيسية في موقع الجهاز بطريق وادي الربيع المغلق بسبب الاشتباكات المسلحة.

وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أعلن اليومين الماضيين أن انقطاع التيار الكهربائي عن حقول آبار المياه في منظومة الحساونة سهل الجفارة ينذر بتوقف كامل لضخ المياه.

وأوضح الجهاز أن حقول آبار المياه في منظومة الحساونة سهل الجفارة تعرضت يومي الخميس و الجمعة إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي، لافتا إلى أن هذا الانقطاع سيوثر على تدفق المياه عبر الخطوط الرئيسة، وباستمرار انقطاعه سيكون هناك توقف كامل لضخ المياه.

وأشار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر إلى أنه هذا الانقطاع يسبب تفريغ مقاطع كبيرة من الخطوط الرئيسية ويحتاج ذلك إلى ساعات طويلة لإعادة تعبئتها من جديد.