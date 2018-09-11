أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر مساء اليوم الإثنين وزير خارجية إيطاليا انزو موافيرو ميلانيزي في مقر القيادة العسكرية في منطقة الرجمة بهدف تعزيز العلاقات بينهما.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن تركز على الحوار السياسي الشامل الذي يرعاه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة مع جميع المحاورين من أجل دولة موحدة ومستقرة في ليبيا .

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية أن اللقاء بين ميلانيزي وحفتر كان مطولاً وودياً وشكل استئنافاً للعلاقات الوثيقة مع إيطاليا في أجواء من تعزيز الثقة .

وبينت الخارجية أن التأييد للحوار الشامل وعملية المصالحة الوطنية التي تروج لها الأمم المتحدة هو أحد الأهداف التي يسعى إليها وزير خارجية إيطاليا مع مهمته إلى ليبيا.

وأوضحت الخارجية أن هدف الوزير الإيطالي هو الوصول إلى عملية سياسية سلمية وشاملة قبل الانتخابات، على الرغم من أن موعدها لم يتحدد بعد.

وكان قائد الجيش الليبي حفتر، قد قال في تصريح قبل ثلاثة أيام إنه مستعد لمقاطعة الانتخابات إذا لم يكن لديه أي ضمان “لشفافيتها”.

وفي هذا الشأن، يتنافس مافيرو على ضرورة مشاركة أهداف المؤتمر الدولي الذي سيعقد في نوفمبر المقبل في إيطالية ، مؤكداً أن المؤتمر يسعى إلى تحقيق طريق الاستقرار والسلام، وفي مقدمتها وعي جميع الأطراف الداخلية والخارجية في ليبيا المهتمين بتطوير تطور إيجابي لهذا البلد نحو مزيد من الاستقرار.

وبحث الجانبان كذلك مسائل أخرى “ذات اهتمام مشترك” مثل التعاون الانساني ومكافحة الإرهاب ومحاربة كافة المهربين ولا سيما مهربي البشر.

و يسعي الجانبان الليبي و الإيطالي من وراء هذا اللقاء لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين ، و تقوية الشراكة المستقبلية و تعزيز العلاقات الليبية الإيطالية.