أخبار ليبيا 24 -خاص

تمكن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس من انتشال أشلاء 4 أشخاص من موقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس .

وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي، بهاء الكواش، إن الفريق تمكن من الوصول لمكان الحادث، لافتاً إلى أنه تمكن من انتشال جثث الموتى، وإخراج بعض العاملين العالقين بالمؤسسة .

وأوضح الكواش أن الهلال الأحمر شارك بثلاث سيارات إسعاف ونقلت سبعة جرحى منهم جريحان تم إسعافهما في المصحة التابعة للهلال، إضافة إلى مساعدة فرق الدفاع المدني فى أداء مهامه .

وكان مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي استهدفوا مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت وزارة الصحة بأن شخصين على الأقل قُتلا وجرح عشرة آخرون بعضهم حالتهم حرجة خلال هذا الهجوم