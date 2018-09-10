أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي عميد أحمد المسماري أن الليبيين والجزائريين أشقاء في خندق واحد وتربطهم علاقات سياسية واجتماعية.

وقال إن تصريحات حفتر، هدفها التنسيق مع الجزائر الشقيقة، وإن ليبيا لن تكون مصدر تهديد لجيرانها.

دخول بالخطأ

وكشف أن القوات المسلحة اكتشفت دخول بعض عناصر الجيش الجزائري إلى الأراضي الليبية، موضحاً أنه بعد التواصل مع السلطات الجزائرية تبين دخول عناصر من قوات الدرك بالخطأ إلى ليبيا.

وأكد المسماري، أن القوات المسلحة هدفها واضح وهو محاربة الإرهاب والإرهابيين أينما ظهروا، مشيراً إلى الدور الخبيث الذي حاولت الدوحة لعبه للوقيعة بين ليبيا والجزائر.

ترويج الشائعات

وتابع قائلاً العلاقات الليبية الجزائرية أكبر من قناة الجزيرة ومن دولة قطر التي تروج للشائعات، ولن نرضى أن نكون مصدر تهديد لأي دولة شقيقة .

وأشار المسماري إلى أن القوات المسلحة عززت وحداتها العسكرية في منطقة الهلال النفطي، تحسباً لأي هجمات إرهابية محتملة في الفترة المقبلة.

وأضاف المسماري أن قوات الاستطلاع بالقوات المسلحة تمشط المناطق التي من المحتمل تعرضها لهجمات إرهابية، بالإضافة إلى استمرار الطلعات الجوية المكثفة في تلك المناطق.