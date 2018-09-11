أخبار ليبيا24- خاص

ناقشت اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة في اجتماع لها في مصراتة الأحد بحضور رئيس اللجنة حسين الطويلب عدة مواضيع أبرزها

فتح باب الانتساب للأندية الراغبة في الاشتراك بمسابقات الاتحاد.

وتم تحديد الموعد بداية من يوم 15 سبتمبر الجاري ويقفل بعد شهر وفق الشروط والضوابط السابقة، فيما حدد يوم 09 من نوفمبر المقبل موعد إقامة مباراة السوبر الليبي بين فريقي التحدي مصراتة والجهاد وستقام المباراة في مدينة مصراتة.

كما تقرر أن ينطلق الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة بداية من يوم 16 نوفمبر المقبل بداية على مستوى الاتحادات الفرعية للمناطق.

وأصدرت اللجنة قرار بإعادة تشكيل بعض الاتحادات الفرعية للمناطق واستكمال الأماكن الشاغرة لبعض المواقع في عدد من اللجان العاملة

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة حسين الطويلب ونائبه عادل بوسلوم وأعضاء اللجنة : محمد الزعلوك ، عادل الزرقاني ، حمزة الهنشيري ، جمال سويسي .