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قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في مدينة بنغازي بصيانة محطة 1015 الواقعة مابين سوق المعرض وعمارات 1015.

وكشف قسم الإعلام في البلدية أنه تم حل مشكلة العمارات وجزء من السلماني الشرقي والمنطقة المقابلة لبريد السلماني , كذلك قام قسم صيانة شبكات الصرف الصحي في مكتب خدمات وسط بنغازي بصيانة خط الصرف الصحي في منطقة الماجورى.

وأضاف المكتب الإعلامي أن تم كذلك الانتهاء من أعمال إزالة طفح المياه في عمارات 602، إضافة إلى حملات مكثفة لتنظيف عدد كبير من غرف الصرف الصحي و صفايات مياه الأمطار في جزيرة “الجرات” في منطقة السلماني.

وأكد قسم الإعلام في البلدية أنه تم أيضًا تركيب أغطية في عدة شوارع في المدينة وتنظيف غرف الصرف الصحي في منطقة بلعون قرب السوق العام.