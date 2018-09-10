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استعرض رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد محمود أبوحميدة، ما شهدته مؤسستي “عين زارة”، و “الجبس”، خلال اليومين الماضيين على خلفية الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس.

وأشار أبوحميدة خلال مؤتمر صحفي الأحد لتعرض مؤسسة الجبس يوم 01 سبتمبر لاعتداء من قبل مجموعة مسلحة قامت بإتلاف محتويات المؤسسة والعبث بها وفتح الأبواب وإخراج النزلاء الموجودين داخل المؤسسة في قضايا مختلفة، والآن المؤسسة موجودة خارج الخدمة مؤقتاً.

وأكد رئيس جهاز الشرطة القضائية أن الموقع الموجودة فيه المؤسسة يضم معهد تدريب الشرطة القضائية الذي يتولى تدريب وتأهيل العناصر التابعين للشرطة القضائية.

ولفت أبوحميدة إلى حادثة الشغب التي وقعت في يوم 02 سبتمبر داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل “عين زارة”، بسبب الهلع والذعر الذي انتاب النزلاء لسماعهم دوي الاشتباكات خارج المؤسسة، فقاموا بتكسير الأبواب والخروج عنوة على الرغم من محاولات العاملين في المؤسسة اعتراضهم، ولكن دون جدوى، والذين قاموا بالهروب عدد 700 نزيل ومنهم من رجعوا للمؤسسة من تلقاء أنفسهم.

وتابع المسؤول الأمني أن لإجراءات التي اتخذت حيال الواقعة بإبلاغ النيابة العامة وإعداد قوائم بأسماء النزلاء الفارين من المؤسستين، وقفل مؤسسة “عين زارة” مؤقتاً ونقل عدد “34” نزيل إلى مؤسسة الجديدة الرئيسي.

وأفاد أبوحميدة أنه تم فتح محضر جمع استدلالات بالواقعة من مكتب التحقيق التابع لفرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس لتحديد مسؤولية هروب النزلاء وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة، مشيراً إلى قراره وقف مدير مؤسسة عين زارة ومعاونه عن العمل بسبب الإهمال والقصور، إلى حين استكمال التحقيقات.

واختتم رئيس جهاز الشرطة القضائية عرضه بالقول “إن مؤسسات الإصلاح والتأهيل تابعة لوزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية، يجب أن تكون خارج ما يحصل داخل مدينة طرابلس من اشتباكات”.