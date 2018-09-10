أخبار ليبيا24

حذر مسؤولون في مركز سبها الطبي من توقف أعمال أكبر المستشفيات في جنوب غرب ليبيا بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود.

وأوضح مسؤول مكتب الإعلام في مركز سبها الطبي أسامة الوافي أن أقسام المركز الطبي ستتوقف عن العمل في حال نفاد الوقود الخاص بمولدات الطاقة في المستشفى.

وقال الوافي :”إن المركز يعتمد على توليد الطاقة الكهربائية من خلال المولدات وألواح الطاقة الشمسية لاسيما بعد انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في الفترة الأخيرة عن مناطق الجنوب”، موضحا أن نقص الوقود سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى وتوقف عمله.

وأضاف أن ألواح الطاقة الشمسية تكفي لسد احتياجات بعض غرف العمليات والعناية المركزة، مؤكداً أنها لا تكفي احتياجات المركز بشكل كامل.

وأكد شهود عيان وسكان من مدينة سبها جنوب غرب ليبيا انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المدينة ومناطق الجنوب الغربي منذ خمسة أيام بالإضافة إلى نقص الوقود وانقطاع المياه ونقص الدقيق والخبز.

يشار إلى أن مركز سبها الطبي يعتبر أكبر المستشفيات العامة العاملة في جنوب غرب ليبيا، وتشهد مناطق غرب ليبيا والجنوب الغربي انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي والاتصالات بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها ضواحي العاصمة الليبية طرابلس والتي أدت إلى تضرر الشبكة الكهربائية.