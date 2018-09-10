أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي – البيضاء رمزي آغا إن الإصلاح الاقتصادي لا يتم إلا إذا تم إيقاف فتح الاعتمادات ومستندات رسم التحصيل عن القطاع الخاص وجعلها متاحة للقطاع العام.

وأكد آغا في منشور له على صفحته الشخصية على “فيسبوك” على ضرورة أن تكون الاعتمادات متاحة لصندوق موازنة الأسعار والشركة العامة للأدوية وشركة المواشي واللحوم لاستيراد جميع احتياجات المواطن.

وأضاف رئيس لجنة السيولة أنه على القطاع الخاص المتمثل في التجار والأسواق أن يتحول إلى مراكز بيع للسلع التي يتم استيرادها عن طريق القطاع العام والتي تكون موضحة علي السلع.

يشار إلى أن ليبيا تشهد منذ أعوام مشاكل اقتصادية كبيرة من نقص السيولة النقدية وارتفاع العملات الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع في أسعار المواد الأساسية والنقص الحاد فيها أمام عجز الحكومات المختلفة عن إيجاد حلول لها.